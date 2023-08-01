У Мʼянмі частково помилували колишню главу держави

Хунта Мʼянми оголосила про часткове помилування колишньої демократичної лідерки країни, нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі. З неї зняті пʼять із 19 звинувачень. Це відбулося за амністією, яка загалом стосується семи тисяч увʼязнених.

Аун Сан Су Чжі під домашнім арештом відбуває 33-річний термін, після помилування його буде скорочено на шість років.

Екслідерку Мʼянми заарештували після військового перевороту на початку 2021 року і засудили в кількох кримінальних справах. Її звинувачують, зокрема, в корупції та порушенні виборчого законодавства.

Сама Аун Сан Су Чжі категорично відкидає всі звинувачення, називаючи їх абсурдними. Її прихильники звинувачують хунту у фальшуванні справ для ізоляції опонентки, яка могла б поставити під сумнів повноваження військових.

Про помилування Аун Сан Су Чжі оголошено наступного дня після продовження режиму надзвичайної ситуації у Мʼянмі ще на пів року.

1 лютого 2021 року у Мʼянмі стався державний переворот. Військові повалили обраний уряд країни під фактичним проводом Аун Сан Су Чжі. У квітні того ж року її було засуджено до пʼяти років увʼязнення за звинуваченням у корупції. Пізніше термін збільшився до 33 років. Відтоді всі спроби громадянської непокори жорстко придушувалися військовим урядом.

ООН фіксувала стрілянину на ураження по натовпах протестувальників у містах по всій країні. За даними правозахисників, убито від кількох сотень до двох тисяч противників режиму, понад 13 тисяч людей заарештовані. До страти засуджені десятки активістів.

Улітку 2022 року військові ухвалили смертний вирок чотирьом опозиційним активістам. Це була перша в країні смертна кара з кінця 1980-х років.