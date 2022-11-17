Військові Мʼянми амністували майже шість тисяч людей

Військові лідери Мʼянми амністували австралійського економіста Шона Тернелла, який був радником колишньої державної радниці країни та нобелівської лауреатки Аун Сан Су Чжі з економічної політики. Амністію приурочено до Національного дня країни, її отримали ще близько шести тисяч людей, повідомляє Reuters.

Серед звільнених із вʼязниці – колишній посол Великої Британії Вікі Боуман, її чоловік художник Хтейн Лін, японський журналіст та режисер-документаліст Тору Кубота та американський ботанік Чжо Хтай Оо. Чиновник військової хунти повідомив, що троє колишніх міністрів із поваленого уряду Су Чжі також будуть звільнені.

«Можна сподіватися, що це звільнення буде не разовою подією, а скоріше початком процесу хунти зі звільнення всіх політичних увʼязнених у Мʼянмі. Люди не повинні піддаватися кримінальному переслідуванню та тюремному увʼязненню просто за вираження політичних поглядів та мирне здійснення своїх прав», – зазначив заступник директора Human Rights Watch з Азії Філ Робертсон у коментарі Reuters.

Загалом амністію отримали 5774 людини. Чотири звільнені іноземні громадяни повинні залишити країну.

1 лютого 2021 року військові скинули уряд Аун Сан Су Чжі. Керівництво хунти стверджувало, що впевнена перемога її партії «Національна ліга за демократію» на виборах у листопаді 2020 стала результатом масових фальсифікацій. Наприкінці липня підсумки виборів було скасовано.

Незабаром після приходу до влади хунти у Мʼянмі почалися масові протести. Під час їхнього розгону загинула понад тисяча людей.