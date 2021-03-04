Міжнародний кримінальний суд розглядає дії Ізраїлю на палестинських територіях

Головна прокурорка Міжнародного кримінального суду (МКС) Фату Бенсуда відкрила офіційне розслідування імовірних воєнних злочинів на палестинських територіях.

За її словами, розслідування стосується подій на окупованих Ізраїлем землях Західного берега, в Східному Єрусалимі та смузі Гази, починаючи з 2014 року. У лютому базований у Гаазі суд постановив, що може застосувати там свою юрисдикцію.

Палестинці вітали заяву Фату Бенсуда. Ізраїль рішення відкинув.

Міжнародний кримінальний суд має право вести розгляди щодо підозрюваних у геноциді, злочинах проти людяності та воєнних злочинах у країнах-учасницях Римського статуту – міжнародного договору, на підставі якого МКС функціонує.

Ізраїль ніколи не ратифікував Римський статут, проте МКС дійшов висновку, що він має юрисдикцію, оскільки в 2015 році генеральний секретар ООН погодився на приєднання палестинців до цього договору.

Ізраїль окупував райони Західного берега, смуги Гази та Східний Єрусалим пілсчас Шестиденної війни 1967 року. Палестинці називають окуповані території частиною своєї майбутньоої незалежної держави.

Фату Бенсуда пообіцяла, що розслідування подій стане неупередженим, незалежним і об’єктивним, і що в центрі уваги будуть потерпілі від злочинів, скоєних під час конфлікту на Близькому Сході.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав рішення Міжнародного кримінального суду «втіленням лицемірства та антисемітизму».