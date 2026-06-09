МКС відсторонив від посади прокурора Карима Хана. Він відомий через видачу ордерів на арешт Путіна та Нетаньягу

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карим Хан усунений із посади до завершення розслідування у зв’язку зі звинуваченнями в домаганнях. Про це повідомляє сайт суду.

Рішення ухвалило бюро Асамблеї держав-учасниць Римського статуту МКС за підсумками дисциплінарного розгляду та на основі звіту про розслідування, проведеного Управлінням із внутрішнього нагляду ООН.

Адвокати Карима Хана назвали рішення про усунення незаконним та заявили, що воно не підкріплене доказами, інформує Reuters.

Від травня 2025 року Хан перебуває в адміністративній відпустці, яку він узяв до завершення розслідування у зв’язку зі звинуваченнями в домаганнях.

Карим Хан став головним прокурором Міжнародного кримінального суду у 2021 році.

У березні 2023 року МКС на запит Хана видав ордер на арешт лідера Росії Володимира Путіна та дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у незаконній депортації дітей із окупованих районів України до Росії. У листопаді 2024 року МКС на вимогу Хана видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони країни Йоава Галанта, звинувативши їх у воєнних злочинах у Секторі Гази.

Про звинувачення в домаганнях проти Хана стало відомо у жовтні 2024 року. Його звинуватили в домаганнях до помічниці, юристки з Малайзії. Карим Хан відкидає звинувачення на свою адресу. Він стверджує, що це ізраїльська спецоперація, спрямована на дискредитацію.

У Росії проти Хана порушили кримінальну справу щодо незаконного переслідування громадян РФ. Московський міський суд заочно засудив його до 15 років позбавлення волі.