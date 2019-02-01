Моґеріні про «заявку на членство від України»: я не коментуватиму те, що буде в 2024-му

Голова європейської дипломатії Федеріка Моґеріні відмовилася коментувати слова президента України Петра Порошенка про те, що Київ подасть заявку на членство в Євросоюзі 2024 року.

«Я не коментуватиму, що може статися в 2024-му, але впевнена, що наші найближчі цілі, зокрема, план «20 досягнень «Східного партнерства» до 2020 року» – цілком реальні й виконувані. Вони позитивно вплинуть на життя громадян і в державах-партнерах, і в самому Євросоюзі. У цій прагматичній співпраці ми можемо досягнути чудових результатів», – заявила Моґеріні по закінченні неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бухаресті, відповідаючи на прохання прокоментувати заяви Порошенка.

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На переконання високого представника ЄС із зовнішньої політики, блок європейських держав та Україна, як член «Східного партнерства», за останні п’ять років спромоглися досягти речей, які ще не так давно могли видатися нереальними, а саме: торгової угоди, угоди про асоціацію та візової лібералізації.

«Десять чи навіть п’ять років тому, багато речей у нинішніх відносинах ЄС і держав «Східного партнерства», зокрема України, було важко уявити. Особливо, для українців, для яких п’ять років тому був дуже драматичний період. Ми досягли такого, що на той час було навіть важко уявити. Були досягнуті три мети: найдосконаліша у своєму роді угода про ЗВТ, угода про асоціацію, яка нам створила рамки для регулярних постійних обмінів на політичному рівні. Нарешті, візову лібералізацію, що була завжди пріоритетом для українців, молдован і грузин», – заявила Моґеріні.

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Президент Петро Порошенко 29 січня під час виступу на форумі «Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом», де він оголосив, що балотуватиметься на другий президентський термін, заявив, що в 2024 році Україна подасть заявку на вступ до ЄС і наблизиться до підписання плану дій щодо членства у НАТО.