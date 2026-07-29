Україна оскаржила у CAS рішення МОК про поновлення прав Олімпійського комітету Росії

Національний олімпійський комітет України офіційно розпочав в Спортивному арбітражному суді (CAS) процедуру оскарження рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо тимчасового поновлення прав Олімпійського комітету Росії (ОКР).



Як повідомляє пресслужба комітету, 28 липня НОК України подав до CAS апеляцію, в якій просить скасувати рішення МОК як таке, що, на переконання української сторони, суперечить положенням Олімпійської хартії, усталеній практиці CAS та не враховує фактичні обставини, які стали підставою для призупинення членства Олімпійського комітету Росії у 2023 році.



«Позиція НОК України ґрунтується на тому, що рішення МОК було прийнято передчасно та без належної перевірки того, чи справді усунуто порушення, через які Олімпійський комітет Росії був відсторонений після звернення НОК України 6 жовтня 2023 року. Йдеться насамперед про втручання у територіальну юрисдикцію НОК України шляхом включення до структури ОКР спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України», – йдеться у повідомленні.

В апеляції наголошується, що формальне виключення регіональних олімпійських рад із членства ОКР не свідчить про припинення діяльності Росії на тимчасово окупованих територіях України та не означає усунення самого порушення.

Більше того, як наголошує українська сторона, після ухвалення рішення МОК керівництво Олімпійського комітету Росії публічно заявило, що продовжує розглядати тимчасово окуповані території України як частину російського спортивного простору, що суперечить аргументації МОК, на основі якої було ухвалено рішення про поновлення прав ОКР.

У своїй апеляції НОК України також звертає увагу, що ще у 2024 році CAS підтвердив законність відсторонення Олімпійського комітету Росії, визнавши, що включення спортивних організацій із тимчасово окупованих територій України порушує територіальну цілісність НОК України та положення Олімпійської хартії.

«Саме тому українська сторона вважає, що відновлення прав ОКР без фактичного усунення цих порушень є несумісним із принципами міжнародного спортивного права та створює небезпечний прецедент для всього Олімпійського руху», – додали в НОК.

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7 липня Міжнародний олімпійський комітет тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії, а також скасував рекомендовані обмеження для російських спортсменів та команд, в тому числі вимогу виступати в нейтральному статусі.

Після цього деякі спортивні організації стали скасовувати свої обмеження щодо російських спортсменів. Інші спортивні федерації поки що їх зберігають. Багато країн Європи виступають проти участі російських спортсменів – у зв’язку зі вторгненням в Україну. Частина інших країн не заперечує повернення російських атлетів.



