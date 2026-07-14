МЗС Молдови викликало посла РФ після падіння безпілотника з вибухівкою

Посла Росії з особливих доручень Олега Озерова 14 липня викликали до міністерства закордонних справ Молдови.

Як повідомляє молдовська служба Радіо Свобода, йому вручили нову ноту протесту у зв’язку з інцидентом у ніч на 13 липня, коли повітряний простір Республіки Молдова порушив російський безпілотник із вибуховим зарядом.

Російському дипломату вказали на «серйозне порушення національного суверенітету та створені ризики для безпеки громадян». У МЗС закликали російську владу «уникати будь-яких дій, які можуть поставити під загрозу безпеку Молдови, і дотримуватися суверенітету та територіальної цілісності країни».

У ніч на 13 липня поблизу молдовського села Копанка Каушанського району впав російський дрон типу «Герань-2».