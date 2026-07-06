Молдова попередила своїх громадян: РФ і Білорусь посилено перевіряють їх на кордоні

Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що громадяни країни стикаються з посиленими перевірками під час перетину кордонів Росії та Білорусі.

За даними відомства, особливу увагу прикордонники приділяють чоловікам віком від 18 до 60 років, власникам нещодавно виданих паспортів, людям, які раніше відвідували Україну, подорожували самостійно, а також особам із російським громадянством.

Як стверджує молдовське МЗС, перевірки та допити можуть тривати від 3 до 12 годин. На час перевірки у громадян вилучають документи, вимагають пройти перевірку на поліграфі, підписати згоду на обробку персональних даних та надати доступ до мобільних телефонів та інших електронних пристроїв.

У міністерстві заявили, що відмова виконувати ці вимоги може призвести до відмови у в’їзді або притягнення до адміністративної відповідальності. Крім того, за даними відомства, на деяких молдавських громадян, які перебували під адміністративним арештом, чинився тиск із метою схилити їх до підписання контракту з міністерством оборони Росії.