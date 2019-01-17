В МОН не знають, хто й чому домігся відкриття провадження щодо Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич не знала про те, що суд зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити провадження щодо неї, і дізналася про це з засобів масової інформації. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки у відповідь на запит Радіо Свобода.

Згідно з відповіддю, імені ініціатора цього провадження в МОН також не знають.

«Міністерству освіти і науки України та особисто міністру Лілії Гриневич нічого не відомо про суть заяви, за якою ухвалене згадане вами рішення Солом’янського районного суду міста Києва. Про наявність звинувачень ми дізналися зі ЗМІ та знайшли ухвалу суду у відкритому Державному реєстру судових рішень. Ім’я заявника в рішенні суду не вказане. Тому жодного уявлення, чим спричинена згадка міністра освіти і науки в заяві невідомого нам заявника до НАБУ, ми не маємо», – йдеться у відповіді прес-служби міністерства.

Крім того, додає прес-служба, МОН не отримували звернень від правоохоронних органів, НАБУ або адвокатів заявника щодо цього провадження.

«Зі свого боку, Міністерство готове надати всю необхідну інформацію НАБУ та іншим правоохоронним органам у разі їх звернення», – йдеться в повідомленні.

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Раніше 17 січня стало відомо, що Солом’янський районний суд Києва ще наприкінці грудня 2018 року зобов’язав НАБУ відкрити кримінальні провадження щодо прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра освіти Лілії Гриневич, виконувача обов’язків голови Державної фіскальної служби Олександра Власова та одного із заступників начальника Головного управління ДС в Івано-Франківській області.

Зокрема, як постановив суд, провадження щодо Гриневич має бути порушене через ймовірне зловживання владою і службове підроблення.

Таким чином суд задовольнив скаргу неназваної особи, яка раніше звернулася до НАБУ із заявою про можливі порушення посадовців. Тоді детективи бюро, згідно з висновками суду, не порушили справу, що й змусило заявника йти до суду.