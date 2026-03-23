Лісовий розповів, як МОН планує посилювати енергостійкість навчальних закладів

Кабінет міністрів планує виділити 500 мільйонів гривень зі спецфонду на підтримку енергетичної автономії освітніх закладів, заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, відповідаючи на запитання Радіо Свобода щодо енергостійкості навчальних закладів після складної зими з відключеннями світла та тепла.

Урядовець зазначив, що ключовою відповідальністю Міністерства є забезпечення доступу до освіти, тому МОН не може «знаходитись осторонь» питання енергостійкості навчальних закладів, хоча воно не належить до прямої компетенції міністерства.

За словами Лісового, енергозабезпечення освітніх закладів має включати три компоненти:

«Основне джерело залишається мережа, тобто акумулятори, інвертори і блоки управління, мережа заряджає. При відключенні повинно бути щонайменше шість годин автономної роботи. Друге джерело – сонце, додаткове відновлювальне джерело. І третє аварійне джерело – генератор. Потужний генератор, який працює не на мережу, а на акумуляцію. Тоді він працює довше, витрачає менше пального, але це аварійне джерело. Власне, хочемо, щоб таким обладнанням були оснащені всі заклади освіти», – заявив Лісовий.

Окремо міністр освіти зазначив, що наприкінці минулого року стартувала програма підтримки прифронтових закладів освіти: близько 1 500 шкіл і дитсадків отримали грантове фінансування – понад 400 тисяч гривень кожен – на впровадження енергетичних рішень.

Водночас, кількість навчальних закладів, які повністю автономні, після викликів зими 2025-26 років, за словами Лісового, динамічно змінюється.

«Органи місцевого самоврядування, власне, до сфери відповідальності яких ця складова належить, в залежності від їх рівня свідомості і готовності зробити свої школи і садочки повністю автономними, виділяють достатньо великі кошти», – зазначив Оксен Лісовий.

Як приклад міністр освіти навів місто Бровари, що на Київщині. Там, за його словами, близько половини шкіл і дитсадків уже є автономними.

«Було приємно під час блекауту приїхати туди і побачити теплий садочок, де працює харчоблок, він оснащений всім необхідним, по два акумулятори, окремі автономні котельні. Ось це правильний підхід органів місцевого самоврядування», – сказав міністр.

За його словами, міністерство планує створити «еталонні» заклади освіти, які демонструватимуть ефективні рішення з енергостійкості, а також підтримати регіони, де місцеві бюджети виснажені через війну.

Міністр наголосив, що ключовим завданням міністерства є сформувати нову культуру енергостійкості в освіті.

Російські військові після початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій .

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.