МОН: оновлена структура апарату міністерства вступить у дію після погодження з Мінфіном

Оновлена структура апарату Міністерства освіти і науки України вступить в дію лише після погодження з Міністерством фінансів України, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода в пресслужбі МОН.

«Офіційна позиція буде опублікована на сайті Міністерства одразу після завершення всіх етапів обговорення й погоджень», – йдеться в повідомленні.

Подробиць у міністерстві не навели.

На початку тижня депутатка від «Голосу» Інна Совсун повідомила, що, за її даними, т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет пропонує скоротити кількість директоратів МОН із шести до чотирьох, а число державних експертів зменшити з 93 до 50.

Натомість, за даними Совсун, у МОН має з’явитися дев’ятий заступник міністра.

У МОН не відповіли на уточнювальні питання Радіо Свобода щодо реорганізації й того, з чим вона пов’язана.

Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Євросоюз застеріг українську владу від змін у структурі Міністерства освіти, заявивши, що вони руйнують проведені раніше реформи.

Водночас очільник міністерства заперечив це: «Між МОН та ЄС триває конструктивний діалог і результативна співпраця. Ми опрацьовуємо як питання реалізації вже запущених реформ в освіті, так і розробляємо нові».

Про те, що Міністерство освіти та науки подало на розгляд Кабінету міністрів проєкт рішення про реорганізацію структури відомства, яка фактично ліквідує усі директорати і повертає міністерство до старої моделі управління, на початку листопада в коментарі Радіо Свобода сказала і співзасновниця ГО «Смарт Освіта» Іванна Коберник.

25 червня 2020 року уряд призначив Сергія Шкарлета тимчасовим виконувачем обов'язків міністра освіти на науки, а парламент так і не проголосував за його затвердження на посаді очільника відомства. Через кілька днів біля Кабміну і Офісу президента відбулися акції протесту проти призначення Сергія Шкарлета.