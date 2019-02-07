В Україні почав діяти продовжений мораторій на продаж сільгоспземлі

7 лютого в Україні набрав чинності закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Це сталося наступного дня після того, як документ був опублікований в офіційному виданні «Голос України».

17 січня Верховна Рада не підтримала скасування чергового річного продовження мораторію на продаж землі. 4 лютого закон про продовження заборони на продаж сільгоспземель підписав президент України Петро Порошенко.

«Перед запровадженням в Україні обігу земель сільськогосподарського призначення спершу необхідно напрацювати та ухвалити законодавчу базу щодо формування розвинутої мережі фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації», – йдеться у пояснювальній записці до закону про продовження мораторію на продаж землі.

Наприкінці січня Мінекономрозвитку пропонувало президентові Петру Порошенку ветувати закон про мораторій на продаж сільгоспземлі. У відомстві заявляли, що відсутність ринку завдає шкоди не тільки економіці, а й самим власникам земельних паїв, які здають свої ділянки в оренду за заниженою ціною.

Відкриття ринку землі підтримують західні організації, зокрема Міжнародний валютний фонд і Європейський суд із прав людини.