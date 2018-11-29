Кожному із полонених українських моряків виплатять 50 тисяч гривень – Міноборони

Кожному із полонених українських моряків виплатять по 50 тисяч гривень, повідомив міністр оборони Степан Полторак у Facebook.

«За дорученням президента України Петра Порошенка щойно підписав наказ щодо надання матеріальної допомоги у сумі 50 тисяч гривень кожному із військовослужбовців ВМС України, які виконували завдання у районі Керченської протоки та були незаконно затримані та взяті у полон 25 листопада 2018 року», – заявив Полторак.

25 листопада російські прикордонники ФСБ у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три кораблі, на яких були 24 військові. Шістьох українських військових поранено, двоє у важкому стані. Водночас Росія заявляє, що надала медичну допомогу трьом пораненим, про інших трьох не згадувала.

Росія звинувачує затриманих українських моряків у «незаконному перетині державного кордону». Українська прокуратура визнала їх військовополоненими.

26 листопада, після подій у Керченській протоці Верховна Рада ухвалила запровадження з 26 листопада воєнного стану у низці областей України.