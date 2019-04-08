Комісар Ради Європи з прав людини відвідала одного з захоплених Росією моряків – адвокат

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович відвідала одного з захоплених Росією моряків – Дениса Гриценка. Як повідомив російський адвокат Микола Полозов, така зустріч відбулася ще 4 квітня, і крім, Міятович, до Гриценка того ж дня прийшла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

«Денис Гриценко розмовляв з пані Міятович англійською мовою близько 10 хвилин. Відповів на її запитання щодо стану здоров’я та умов утримання. Повідомив, що слідство не надає йому, в також іншим військовополоненим побачень з близькими, а також телефонних розмов. Крім того, Денис вказав на те, що робота цензорів, що перлюструють переписку незадовільна, оскільки терміни передачі йому листів від рідних затягуються на 2-3 місяці. Попросив особливу увагу приділити стану здоров’я поранених військовополонених», – повідомив Полозов на сторінці у Facebook.

Він розповів, що, за словами Дениса Гриценка, його розмова англійською мовою з комісаром Міятович не сподобалася російському омбудсмену Тетяні Москальковій і вона зажадала від перекладача перевести їй все, що Гриценко сказав Міятович.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна – артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдовий буксир «Яни Капу» – з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.