У Києві збирають гроші на поїздку родичів полонених моряків на суд у Москву

У Києві оголосили збір коштів на купівлю квитків для родичів захоплених Росією українських військових моряків у Москву. Там наступного тижня мають відбутися чергові суди над 24 українськими військовими, повідомила 9 квітня у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

«Хлопці вже майже п’ять місяців утримуються в Лефортовському СІЗО у Москві. На них постійно здійснюється тиск і їм потрібна підтримка найрідніших. Аби побачити своїх синів, братів та чоловіків, рідні збираються їхати на так звані судові засідання з різних куточків України. Для придбання квитків до Москви потрібні чималі кошти. Працівники секретаріату уповноваженого разом зі мною зібрали та перерахували 30 500 грн. Ми закликаємо усіх долучитися до збору коштів», – написала Денісова.

25 листопада 2018 року російські прикордонники ФСБ поблизу Керченської протоки відкрили вогонь по українських кораблях і захопили три судна з 24 моряками. Українська влада визнає цих моряків військовополоненими. Країни Заходу закликають Росію звільнити моряків і забезпечити свободу судноплавства в Керченській протоці.