У Москві активісти вимагали звільнити кримських політв’язнів

Активісти російської ініціативи «Стратегія – 18» провели пікети з вимогою звільнити кримських політв’язнів, які перебувають у в’язницях Росії і анексованого півострова. Дві паралельні акції пройшли в Москві біля адміністрації президента Росії і на Луб’янській площі.

Як повідомила проекту Радіо Свобода Крим.Реалії член ініціативи Віра Лаврешина, в руках активісти тримали плакати з іменами і особистими історіями політичних в'язнів.

«Біля адміністрації люди стоять іноді і по годині, коли холодно – по півгодини. Ми були біля Соловецького каменя півгодини, там холодний вітер, але це не так страшно, як провокатори і послужливі громадяни, які починають дзвонити в поліцію... Ми поквапилися піти через 30-40 хвилин, перш за все тому, що вже очікували «гостей», – розповіла Лаврешина.

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