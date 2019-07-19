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19 Липень 2019, Київ 09:31
Новини | Міжнародні

Під час евакуації літака Boeing 737 в аеропорту Москви постраждали 8 пасажирів

Люди травмувалися, коли спускалися надувними трапами з літака, в салоні якого був «сторонній запах»

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Восьмеро пасажирів постраждали минулої ночі під час евакуації літака Boeing 737 в московському аеропорту «Шереметьєво». У літаку авіакомпанії Nordwind рейсу Москва-Єреван під час підготовки до зльоту на злітно-посадковій смузі з’явився «сторонній запах», повідомили в повідомленні авіакомпанії.

Повідомляється, що екіпаж припинив зліт і після звільнення злітно-посадкової смуги та виключення двигунів була організована евакуація пасажирів (162 дорослих, 11 дітей) через аварійні надувні трапи. Восьмеро пасажирів якраз і травмувалися, коли спускалися з літака, одна людина госпіталізована.

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Всього на борту літака було 173 пасажири і 6 членів екіпажу.

Окремі пасажири, які виявили бажання, полетіли вранці до Єревана іншим рейсом, повідомили в авіакомпанії.

Що стало причиною «стороннього запаху» на борту літака, яке в перших повідомленнях про інцидент називали димом, наразі невідомо.

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