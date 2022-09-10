У Москві відбувся салют на тлі поразки російських військ у боях в Україні

У столиці Росії Москві ввечері 10 вересня відбувся феєрверк на честь дня міста. Як повідомляють, святкові залпи дали на 23 майданчиках.

Низка блогерів й авторів телеграм-каналів закликала владу міста скасувати феєрверк – на тлі поразки російських військ у боях проти Збройних сил України в Харківській області.

З таким же закликом виступив, наприклад, лідер партії «Справедлива Росія – за правду» Сергій Миронов. У соцмережах з’явилися жарти, що Москва салютувала визволенню Ізюма, Куп’янська й інших міст українськими військовими.

Раніше сьогодні в урочистостях з нагоди дня міста у Москві взяв участь президент Росії Володимир Путін. Він разом із мером Сергієм Собяніним відкрив 140-метрове колесо огляду.

Стверджується, що воно є найбільшим у Європі. За повідомленнями очевидців, колесо першого дня працювало зі збоями.

Міністерство оборони Росії 10 вересня вперше після початку українського наступу в Харківській області, внаслідок якого був прорваний фронт і звільнені десятки населених пунктів, непрямо підтвердило відступ російських військ, назвавши це «перегрупуванням».

У вечірньому зведенні 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що продовжується звільнення захоплених російськими військами населених пунктів у Харківській області і на Південнобузькому напрямку. «З міркувань безпеки наших військовослужбовців офіційну інформацію буде надано згодом», – заявили у командуванні.

Президент Володимир Зеленський у зверненні 10 вересня повідомив, що від початку цього місяця українські військові звільнили від російської окупації близько двох тисяч квадратних кілометрів території України.