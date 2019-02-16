Суд в Москві розгляне скарги на арешт 8 захоплених українських військових наступного тижня

Наступного тижня Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту на арешт вісьмох захоплених українських військовослужбовців. Про це повідомив адвокат Микола Полозов.

За інформацією адвоката, 18 лютого суд розгляне скарги на арешт Віктора Беспальченко, Владислава Костишина, Володимира Лісового та Володимира Варімеза.

20 лютого заплановано засідання з розгляду апеляції Андрія Ейдера, Андрія Артеменка, Василя Сороки і Олега Мельничука, додав адвокат.

осійські силовики захопили 24 українських моряків і три кораблі поблизу Керченської протоки 25 листопада. Російські слідчі звинувачують українських військових у незаконному перетині кордону Росії.

Україна вважає те, що сталося, актом агресії, а своїх військових, яких утримують у московських слідчих ізоляторах «Лефортово» і «Матроська тиша», військовополоненими. За Женевською конвенцією про військовополонених, вони повинні бути негайно звільнені, заявляють у Києві.​