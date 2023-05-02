Москва теж нічого не знає про «миротворчу місію» Ватикану. Раніше про це заявили в Києві

Кремль не знає про непублічні зусилля Ватикану щодо війни в Україні, повідомив 2 травня речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Ні, нічого невідомо», – сказав він на запитання журналістів.

Раніше про те, що нічого не знають про миротворчі зусилля Ватикану, заявили в Україні.

«Президент Зеленський не погоджувався на такі дискусії від імені України. Якщо переговори відбуваються, то без нашого відома чи нашого благословення», – сказав CNN неназваний український чиновник, близький до президентської адміністрації.

Папа Римський Франциск заявив 30 квітня журналістам, що Ватикан є частиною місії з припинення війни в Україні. «Місія зараз триває, але вона ще не оприлюднена. Коли це стане публічним, я розкрию це», – розповів понтифік після триденного перебування в Угорщині.