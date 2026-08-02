У Москві до п’яти зросло число загиблих через вибух у ресторані

До п’яти зросло число загиблих унаслідок вибуху в ресторані Balzi Rossi в центрі Москви, повідомляють зранку 2 серпня близькі до російських силовиків телеграм-канали Baza та Mash.

«Двоє постраждалих померли в лікарні – у них були численні поранення верхньої частини тіла. Не менш як шість осіб, як і раніше, перебувають у тяжкому стані», – вказує Baza.

Першою причиною того, що сталося ввечері 1 серпня, називали витік газу. Пізніше російський Національний антитерористичний комітет повідомив, що біля входу до ресторану спрацював саморобний вибуховий пристрій.

За версією слідства, бомбу підірвали дистанційно. Її потужність становила близько кілограма у тротиловому еквіваленті, а металеві кульки всередині пристрою поранили людей на веранді.

Бомбу намагалася пронести жінка, її не пустив охоронець. Одразу після вибуху загинули вони обидва, а також один із відвідувачів.