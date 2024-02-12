Москва заборонила вʼїзд до РФ 18 британцям, які «підштовхують режим Зеленського до продовження кровопролиття»

Міністерство закордонних справ Росії 12 лютого оголосило про санкції проти 18 «представників військово-політичного істеблішменту та науково-академічної спільноти» Великої Британії. Цим людям заборонили вʼїзд до РФ.

Відомство пояснило обмеження відповіддю на «конфронтаційний курс Лондона», а також на спонукання «режиму Зеленського до продовження кровопролиття».

Велика Британія, як і інші західні країни, запровадила кілька раундів санкцій проти Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. РФ запровадила обмеження у відповідь.