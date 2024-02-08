США запроваджують додаткові санкції проти Росії

Сполучені Штати 8 лютого запровадили нові санкції за ймовірне порушення ліміту цін на нафту, встановленого «Групою семи» (G7), а також вжили заходів для подальшого обмеження імпорту певних категорій алмазів, видобутих у Росії, повідомило міністерство фінансів США.

Відомство заявило в пресрелізі, що його Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) вжило заходів щодо обмеження цін на нафту, призначивши санкції чотирьом організаціям і заблокувавши одне судно, підозрюване в транспортуванні нафти за ціною понад встановлену «Групою семи» стелю.

«Обмеження цін та наші санкції призвели до збільшення знижок на російську нафту, обмеживши доходи, на які Кремль покладається у своїй незаконній війні», – сказав Браян Нельсон, заступник міністра фінансів з питань бротьби з тероризмом та фінансової розвідки.

У грудні 2022 року у відповідь на вторгнення Росії в Україну промислово розвинені країни G7 запровадили обмеження цін на російську сиру нафту, яка перевозиться морським транспортом. Обмеження ціни, до якого пізніше приєдналися Європейський союз і Австралія, має на меті зменшити обсяг нафтових доходів, які Росія отримує від нафти.

Рішення про заборону імпорту певних категорій алмазів, видобутих у Росії, стосується непромислових алмазів, видобутих у Росії, за винятком тих, які були суттєво перероблені в третій країні. Заборона, яка також спрямована на обмеження іноземних доходів РФ, набирає чинності 1 березня та розшириться 1 вересня, коли включить додаткові категорії.

Друге визначення забороняє ввезення ювелірних виробів із діамантами та несортованих діамантів російського походження або вивезених з Росії. Заборона набирає чинності з 1 березня.

«Ці заборони спрямовані на виконання зобов’язань G7 від грудня 2023 року щодо запровадження поетапних обмежень на імпорт алмазів, видобутих у Росії», — заявили в міністерстві фінансів США.