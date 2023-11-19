Мер Москви та Міноборони Росії заявили про «відбиття атаки безпілотника»

Мер Москви Сергій Собянін увечері 19 листопада заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник, який нібито летів на столицю Росії.

Як написав Собянін у своєму телеграмі, безпілотник нібито збили в міському окрузі Електросталь. На місці падіння уламків «руйнувань і постраждалих немає», заявив він.

Мер Москви додав, що на місці працюють екстрені служби.

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Згодом російське Міноборони також заявило про спробу удару безпілотника, звинувативши в цьому Україну. Доказів відомство не оприлюднило.

Українська сторона не коментувала цю заяву.

Російська столиця Москва, а також території, що межують з Україною – насамперед Білгородська, Брянська та Курська області, – останнім часом регулярно заявляють про атаки безпілотників, а прикордонні регіони також зазнають артилерійських обстрілів. Українська сторона не коментує ці події.