«Укравтодор» відновив 50 мостів, зруйнованих через війну

В Україні відновили 50 мостів, зруйнованих через широкомасштабне російське вторгнення. Про це повідомив перший заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко.

«Десь ми зводили об’їзний шлях, а подекуди – тимчасові переправи. Та стратегічні об’єкти, де рух вантажного транспорту надзвичайно важливий для життєдіяльності країни і немає альтернативи, відбудовуємо повністю», – наголосив він.

За словами Івка, від початку широкомасштабної війни 15 областей України зазнали інфраструктурних руйнувань, а Росія завдала дорожній галузі збитків на 958 мільярдів гривень.

«Пошкоджено та знищено майже 25 тисяч кілометрів доріг та 311 штучних споруд. Укравтодор працює на деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Сумської, Харківської, Житомирської та Миколаївської областей», – зазначив Івко.

Від початку повномасштабної агресії РФ транспортна інфраструктура стала однією з цілей ураження військами РФ.