МОЗ: 7-10% хворих на COVID-19 в Україні – це діти

В Україні серед хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 нині 7-10% складають діти, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами, цей показник відповідає тому, що був навесні.

«Зараз в нас по кількості, здається, ніби відбувається зростання. Можна побачити, що діти хворіють, і в статистику потрапляють діти. І в школах ми бачимо, що діти хворіють. Але якщо ми подивимося у відсотковому відношенні до всіх людей, які захворіли, то побачимо, що в нас – діапазон 7-10%. Як було навесні, так і зараз. Тобто суттєвого зсуву захворюваності саме в дитячий вік, від 0 до 18 років, в Україні не зареєстровано», – заявив міністр.

Він наголосив на необхідності вакцинувати від коронавірусу щонайменше 70% дорослого населення України.

«Оскільки в реанімаціях сьогодні – переважно люди похилого віку, люди старші за 60 років. Якщо ми подивимося картину летальності, то ми бачимо, що 80% летальних випадків – серед людей 60+. Тому це для нас пріоритетна група. І ми направляємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме людей похилого віку, 60+, але при цьому вакцинуємо усіх – від 18 до 60. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах «Укрпошти», люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи, для того, щоб наблизити послугу», – сказав голова МОЗ.

За даними МОЗ, в Україні за минулу добу виявили 12 983 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1 105 дітей і 204 медпрацівники.

Від початку вакцинальної кампанії від COVID-19 в Україні однією дозою вакцини щеплено майже 7,9 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози понад 6,4 мільйона.