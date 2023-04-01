Ляшко про ситуацію з е-рецептом: контроль не посилюємо, все, що було до 1 квітня – залишається

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що з 1 квітня для препаратів, які раніше відпускалися в аптеках лише за паперовим рецептом, додається «ще один зручний інструмент» – електронний рецепт, а ті ліки, які були безрецептурними, і надалі відпускатимуть в аптеці без рецепта.

«Ми контроль не посилюємо, все, що було до 1 квітня, залишається, з’явився додатковий сервіс: електронний рецепт – для того, щоб ми почали відслідковувати, хто що виписує, на яку групу препаратів, де відпускається, на яку хворобу виписують той чи інший препарат. Ми у МОЗ хвилюємося за якість і будемо відправляти на переатестацію тих лікарів, які, наприклад, лікують гострі респіраторні вірусні інфекції антибіотиками або протимікробними лікарськими засобами. На це треба впливати», – сказав міністр в ефірі телемарафону.

Напередодні Ляшко нагадав, що на антибіотики електронний рецепт запрацював ще в квітні 2022 року.

31 березня у мережі користувачі почали писати про «ажіотаж» через придбання окремих видів ліків у аптеці.

Міністерство охорони здоров’я у цьому зв’язку оприлюднило окреме пояснення:

Рецепт потрібен лише на рецептурні ліки. МОЗ не змінює перелік та умови відпуску рецептурних ліків. Усі ліки, що й раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, тепер можна буде придбати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом, який має ряд переваг і зручніший при регулярному прийомі ліків. За відсутності світла лікар випише паперовий рецепт. На перехідному періоді впродовж воєнного стану аптеки зобовʼязані використовувати як електронні, так і паперові рецепти.

Верховна Рада у жовтні 2022 року ухвалила закон про посилення контролю за відпуском ліків. МОЗ раніше попереджало, що відпуск рецептурних ліків відбуватиметься за е-рецептом з квітня 2023 року.

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