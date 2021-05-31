Коронавірус: у МОЗ розповіли, скількох студентів і лікарів-інтернів залучили для допомоги хворим

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли Радіо Свобода про кількість студентів, залучених до надання допомоги хворим на COVID-19.

Загалом по Україні залучено 1 140 студентів різних курсів і 673 лікарів-інтернів.

Серед лідерів за кількістю – Київ та Черкаська область. А от Волинська, Рівненська та Сумська область не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів.

Київ: 389 студентів (другий-шостий курси), 113 лікарів-інтернів;

Вінницька область: сім студентів, 63 лікарі-інтерни;

Волинська область: не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів;

Дніпропетровська область: 61 студент (четвертий-шостий курси), 68 лікарів-інтернів;

Донецька область: 45 студентів (другий-шостий курси), 126 лікарів-інтернів;

Житомирська область: шість студентів (п’ятий-шостий курси), 10 лікарів-інтернів;

Закарпатська область: 33 студенти, 20 лікарів-інтернів;

Запорізька область: 66 студентів (перший-шостий курси), 20 лікарів-інтернів;

Івано-Франківська область: студентів не залучали, 26 лікарів-інтернів;

Київська область: 15 студентів (перший-шостий курси), 32 лікарі-інтерни;

Кіровоградська область: 22 студенти (другий-п’ятий курси), сім лікарів-інтернів;

Луганська область: дев’ять студентів (п’ятий курс), вісім лікарів-інтернів;

Львівська область: 44 студенти (третій-шостий курси), 16 лікарів-інтернів;

Миколаївська область: два студенти (п’ятий курс), 18 лікарів-інтернів;

Одеська область: 51 студент (другий-шостий курси), 45 лікарів-інтернів;

Полтавська область: 33 студенти (четвертий-шостий курси), 37 лікарів-інтернів;

Рівненська область: не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів;

Сумська область: не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів;

Тернопільська область: 65 студентів (четвертий-шостий курси), два лікарі-інтерни;

Харківська область: дев’ять студентів (четвертий-шостий курси), 23 лікарі-інтерни;

Херсонська область: студентів не залучали, сім лікарів-інтернів;

Хмельницька область: студентів не залучали, три лікарі-інтерни;

Черкаська область: 283 студенти (другий-четвертий курси), вісім лікарів-інтернів;

Чернівецька область: студентів не залучали, дев’ять лікарів-інтернів;

Чернігівська область: студентів не залучали, 12 лікарів-інтернів.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 50 536 – померли.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) від коронавірусу щеплено 1 021 806 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 125 777 осіб.