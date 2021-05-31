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31 травня 2021, Київ 12:38
Новини | Коронавірус

Коронавірус: у МОЗ розповіли, скількох студентів і лікарів-інтернів залучили для допомоги хворим

Серед лідерів за кількістю залучених студентів та інтернів – Київ і Черкаська область

У Міністерстві охорони здоров’я розповіли Радіо Свобода про кількість студентів, залучених до надання допомоги хворим на COVID-19.

Загалом по Україні залучено 1 140 студентів різних курсів і 673 лікарів-інтернів.

Серед лідерів за кількістю – Київ та Черкаська область. А от Волинська, Рівненська та Сумська область не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів.

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  • Київ: 389 студентів (другий-шостий курси), 113 лікарів-інтернів;
  • Вінницька область: сім студентів, 63 лікарі-інтерни;
  • Волинська область: не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів;
  • Дніпропетровська область: 61 студент (четвертий-шостий курси), 68 лікарів-інтернів;
  • Донецька область: 45 студентів (другий-шостий курси), 126 лікарів-інтернів;
  • Житомирська область: шість студентів (п’ятий-шостий курси), 10 лікарів-інтернів;
  • Закарпатська область: 33 студенти, 20 лікарів-інтернів;
  • Запорізька область: 66 студентів (перший-шостий курси), 20 лікарів-інтернів;
  • Івано-Франківська область: студентів не залучали, 26 лікарів-інтернів;
  • Київська область: 15 студентів (перший-шостий курси), 32 лікарі-інтерни;
  • Кіровоградська область: 22 студенти (другий-п’ятий курси), сім лікарів-інтернів;
  • Луганська область: дев’ять студентів (п’ятий курс), вісім лікарів-інтернів;
  • Львівська область: 44 студенти (третій-шостий курси), 16 лікарів-інтернів;
  • Миколаївська область: два студенти (п’ятий курс), 18 лікарів-інтернів;
  • Одеська область: 51 студент (другий-шостий курси), 45 лікарів-інтернів;
  • Полтавська область: 33 студенти (четвертий-шостий курси), 37 лікарів-інтернів;
  • Рівненська область: не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів;
  • Сумська область: не залучали ні студентів, ні лікарів-інтернів;
  • Тернопільська область: 65 студентів (четвертий-шостий курси), два лікарі-інтерни;
  • Харківська область: дев’ять студентів (четвертий-шостий курси), 23 лікарі-інтерни;
  • Херсонська область: студентів не залучали, сім лікарів-інтернів;
  • Хмельницька область: студентів не залучали, три лікарі-інтерни;
  • Черкаська область: 283 студенти (другий-четвертий курси), вісім лікарів-інтернів;
  • Чернівецька область: студентів не залучали, дев’ять лікарів-інтернів;
  • Чернігівська область: студентів не залучали, 12 лікарів-інтернів.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 50 536 – померли.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) від коронавірусу щеплено 1 021 806 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 125 777 осіб.

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