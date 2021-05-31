Коронавірус: в Україні за добу вакцинували 6 168 людей

6 168 людей вакцинували проти COVID-19 за добу 30 травня в Україні, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Одну дозу отримали 5 828 людей, повністю імунізовані – 340.

Протягом доби працювали 60 мобільних бригад, 120 пунктів щеплення.

Станом на 31 травня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 610 168 людей, додали у міністерстві.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії (з 24 лютого) щеплено 1 021 806 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 125 777 осіб.

За весь час пандемії в Україні на коронавірусну хворобу, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 50 536 – померли.