Навчання з 1 вересня: МОЗ обіцяє оголосити «правила і алгоритми» протягом 10 днів

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов повідомив, що МОЗ спільно з Міністерством освіти і науки розробляє правила і алгоритми щодо того, як відбуватиметься навчання в новому навчальному році.

«Звичайно, ми хочемо, щоб наші діти повернулися до звичайного режиму навчання… Але COVID-19 вносить свої корективи, тому ми зараз в умовах адаптивного карантину розробляємо механізми, правила, в який спосіб наші діти будуть навчатися, за яких умов вони можуть навчатися в звичайному режимі, за яких умов вони будуть навчатися в дистанційному режимі, і як ми можемо поєднати ці два способи. Разом із МОН ми розробляємо відповідні правила і алгоритми», – сказав Степанов.

За його словами, ці правила будуть виписані протягом тижня – 10 днів, і тоді про них повідомлять громадськості.

Напередодні президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 1 вересня ситуація з COVID-19 в Україні поліпшиться, і діти зможуть піти до школи.

23 червня тодішня т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій заявила, що робота шкіл у новому навчальному році, який розпочнеться 1 вересня, залежатиме винятково від епідеміологічної ситуації. Вона наголосила, що Міносвіти не переводить школи на обов’язкову дистанційну форму навчання.