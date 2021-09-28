МОЗ оновило перелік ліків, вартість яких відшкодовують із бюджету

Міністерство охорони здоров’я оновило реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню. Про це МОЗ повідомив 28 вересня.

Оновлений реєстр набуде чинності з 1 жовтня. За повідомленням, до програми «Доступні ліки» увійшли препарати для лікування:

діабету 1 типу

нецукрового діабету

розладів поведінки і психіки

епілепсії

«Пацієнти, які мають ці захворювання, зможуть отримувати необхідні ліки в аптеках безоплатно або з доплатою. Аптекам же вартість цих ліків буде компенсувати держава. У зв’язку з цим ми оновили реєстр ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення», – йдеться в коментарі першого заступника міністра Олександр Комаріда.

Читайте також: Охочі українці можуть долучитися до досліджень ліків проти COVID-19 – МОЗ

За роз’ясненням МОЗ, з 1 жовтня відшкодовувати вартість ліків, доданих до реєстру, буде Національна служба охорони здоров’я. Їх мають виписувати і відпускати за електронним рецептом.

Програма «Доступні ліки» стартувала в Україні 1 квітня 2017 року. За даними МОЗ, наразі в переліку 293 препарати, з 1 жовтня він поповниться на 138 препаратів.