У МОЗ хочуть «не допустити» звільнення медпрацівників через реформу

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що звільнення медиків через зміну механізмів фінансування закладів у зв’язку з другим етапом медреформи є недопустимим.

Як повідомила 21 квітня пресслужба МОЗ, Степанов заявив про це на селекторній нараді з обласними департаментами охорони здоров’я з усієї України.

«У зв’язку із переходом з першого квітня на програму медичних гарантій (старт другого етапу медичної реформи – ред.), ми проводимо ретельний аудит того, як це впливає і вплине на 2 і 3 рівні медицини. Коли ми вивчили всі договори на предмет дефіциту і профіциту коштів, то побачили, що з понад 1600 закладів охорони здоров’я 984 мають дефіцит. Це дуже тривожні сигнали. Ми не можемо допустити звільнення медпрацівників», – сказав Степанов.

За словами міністра, зараз керівництво МОЗ «максимально налаштоване» на діалог із регіонами – щоб «не допустити катастрофічних наслідків фінансування галузі».

При цьому, як заявили учасники селекторної наради з регіонів, у зоні особливого ризику через недостатнє фінансування галузі перебувають протитуберкульозна служба, психіатричні лікарні, екстрена медична допомога і високоспеціалізовані медичні напрями.

«Якщо ми не прокриємо дефіцит у коштах – нам доведеться закривати бригади в сільській місцевості, в районах. Якщо лишиться так, як є, ми скоротимо 30 бригад зі 145. Тобто, міста будуть забезпечені, а села – ні», – заявили представники Департаменту охорони здоров’я Запорізької області. Схожі побоювання висловили також представники інших регіонів України, повідомила пресслужба МОЗ.

За підсумками наради Степанов доручив департаментам охорони здоров’я надати МОЗ повну інформацію щодо планів так званої «оптимізації», своє бачення реформування і фінансування закладів медицини,а також «фідбеку від лікарів щодо ситуації, яка склалася в контексті реалізації другого етапу реформи».

14 квітня очільник МОЗ заявив, що перші сигнали аудиту медичної галузі країни є «тривожними».

Від 1 квітня 2020 року в Україні стартував другий етап реформи системи охорони здоров’я. Він полягає у тому, що практично всі комунальні медичні заклади (районні, міські, обласні лікарні) країни будуть отримувати кошти за прямим договором з НСЗУ.

Станом на 1 квітня Національна служба здоров’я України підписала договори з 1 524 закладами спеціалізованої медичної допомоги, повідомили у МОЗ.