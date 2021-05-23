МОЗ: в Україні зафіксували понад 2,5 тисячі хворих на COVID-19 за добу

Протягом доби 22 травня в Україні виявили 2 533 хворих на коронавірусну хворобу – такі офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

Крім того, 1 701 хворого на COVID-19 госпіталізували, 3 104 – виписали з лікарень. 89 людей померли, у 8 937 констатували одужання.

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«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях», – повідомляє МОЗ.

Загалом за час пандемії в Україні захворіли понад 2,18 мільйона людей, з них 49 368 померли.