Угорщина: Орбан заявив про зняття більшості коронавірусних обмежень

Угорщина скасує більшість пов’язаних із коронавірусною пандемією обмежень, що залишилися, зокрема нічну комендантську годину, у ці вихідні, як тільки кількість вакцинованих досягне п’яти мільйонів, оголосив прем’єр-міністр Віктор Орбан 21 травня.

У своєму щотижневому інтерв’ю державному радіо Орбан зазначив, що маски більше не потрібно буде носити у громадських місцях, а збори до 500 людей можуть проводитися просто неба. Заходи в закритих приміщеннях будуть відкритими для тих, хто має картки щеплень, додав він.

«Це означає, що ми подолали третю хвилю пандемії», – сказав Орбан, додавши, що настав час сказати «до побачення маскам» у громадських місцях.

Угорщина – єдина країна-член ЄС, яка дала дозвіл на застосування російських і китайських вакцин до того, як Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вивчило або затвердило їх.

Зараз Угорщина має один із найвищих показників щеплення в ЄС: 50 відсотків її населення в близько 10 мільйонів вже отримали принаймні одну дозу вакцини.

Згідно з укладеною вчора угодою, громадяни 27 країн ЄС зможуть подорожувати в межах блоку, коли отримають цифровий паспорт, де буде вказано, що вони вакциновані від COVID-19, їхні результати тестів на коронавірусну хворобу чи те, що вони одужали від COVID-19.

Наразі невідомо, чи ті самі правила, що поширюватимуться на всіх жителів ЄС, діятимуть і для громадян Угорщини, яких вакцинували російською і китайською вакциною.

20 травня Угорщина відмовилася від нової угоди, яку ЄС підписав із Pfizer та BioNTech на поставку до 1,8 мільярда доз вакцини проти COVID-19.