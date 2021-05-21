ЄС збирається цього року передати біднішим країнам 100 млн доз вакцини від COVID-19

Європейський союз збирається до кінця року передати біднішим країнам щонайменше 100 мільйонів доз вакцини від COVID-19. Про це 21 травня заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Reuters.

Європа «має на меті пожертвувати щонайменше 100 мільйонів доз країнам з низьким та середнім рівнем доходу до кінця 2021 року», заявила фон дер Ляєн на відкритті саміту в Римі, де обговорять координацію світової боротьби з пандемією.

Станом на 18 травня у світі загалом зробили щонайменше 1,5 мільярда щеплень від коронавірусного захворювання COVID-19. Приблизно три п’ятих від загальної кількості припадає на три країни – Китай (майже 422 мільйони), США (274 мільйони) й Індію (184 мільйони).

Ізраїль лідирує за часткою населення, яке вакцинували: майже 60 відсотків людей тут отримали два уколи вакцини. Велика Британія перебуває на рівні 54 відсотків зі щонайменше однією дозою вакцини, США – 48 відсотків.

Згідно з офіційною статистикою, 32 відсотки населення в Європейському союзі отримали принаймні одну дозу вакцини.