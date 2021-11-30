Скульптуру Ксавера Моцарта у Львові не демонтуватимуть. Рішення міськради

Депутати Львівської міськради не підтримала петицію з вимогою демонтувати скульптуру композитора Франца Ксавера Моцарта, молодшого сина відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта.

У петиції мовиться, що скульптура «спотворює історичний і мистецький простір Львова». Ініціатором звернення є громадська діячка зі Львова, мисткиня Наталія Криничанка, яка вимагає, щоб міська влада відповіла на запитання про законність встановлення скульптури у Львові, а також перенесла цю роботу з площі Євгена Маланюка в інше місце.

Депутати більшістю голосів не підтримали петицію, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«З того, що я чув із думок львів’ян, більше претензій не до мистецької цінності об’єкту, а яким чином визначалося місце для розміщення скульптури і де вона має бути. Петиція про демонтаж ‒ некоректна. Просимо відпрацювати можливість іншого місця для розміщення цього об’єкту», ‒ заявив Юрій Мартинюк, депутат від фракції «Варта».

Прдставники фракції «Європейська солідарність» ініціюють створення робочої групи для напрацювання «дорожньої карти» щодо встановлення пам’ятників, таблиць, скульптур у Львові.

Перед обговоренням петиції про демонтаж скульптури до міських депутатів звернувся Почесний громадянин Львова Мирослав Маринович, який просив їх не голосувати за питання демонтажу скульптури.

Скульптуру Франца Ксавера Моцарта, молодшого сина відомого композитора Вольфґанґа Амадея Моцарта, відкрили у Львові на площі Євгена Маланюка 26 серпня з нагоди 230-річчя музиканта. Робота австрійського митця Себастьяня Швайкерта викликала різні емоції у львів’ян.

Скульптуру встановили за погодженням виконкому Львівської міськради, за кошти Міжнародної фундації «Моцартеум» у Зальцбурзі (Австрія) і громадської організації «Львів.Моц.Арт.3». Ініціаторкою встановлення скульптури Моцарта є диригентка, засновниця і арт-директорка Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt Оксана Линів.

Франц Ксавер Моцарт – австрійський піаніст, диригент, педагог, композитор. Він ‒ син відомого композитора Вольфґанґа Моцарта. У 1808 році Ксавер Моцарт приїхав у Галичину, у село Підкамінь (неподалік Рогатина), де викладав музику дітям графа Віктора Баворського, згодом давав приватні уроки у Львові. Тут заснував хорове товариство і жив у Галичині з 1808 до 1819 років і з 1822 до 1838 років.