Справа про стрілянину в Мукачеві на початку лютого: прокуратура погодила підозру двом чоловікам

Прокуратура Закарпатської області повідомила, що слідчі повідомили про про підозру двом мешканцям Мукачівського району області в справі про стрілянину в мукачеві на посатку лютого цього року. Як повідомила пресслужба прокуратури, підозру повідомили за статтею про «закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений за попередньою змовою групою осіб».

Повідомляється, що 20 травня слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду задовольнив клопотання сторони обвинувачення про взяття під варту на 60 діб 41-річного мешканця с. Старе Давидково, Мукачівського району. Можливість внесення застави виключено.

«У ході проведених масштабних оперативних заходів, правоохоронцями зібрано докази, які доводять причетність до вчинення даного злочину двох місцевих мешканців. Це 41-річний мешканець с.Старе Давидково, Мукачівського району та 33-річний мешканець Мукачева. Останній, наразі, безальтернативно утримується під вартою за підозрою у вчиненні інших злочинів. Зокрема, йдеться про замах на вбивство таксиста у Мукачеві, який мав місце 17 березня 2020 року. Так, згідно з матеріалами слідства, підозрювані спільно чітко спланували вказаний злочин. Зокрема, вони закупили зброю, розвідали повсякденний маршрут потерпілих, підібрали місце нападу та спланували шляхи відходу», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Наразі триває подальше досудове розслідування, вказали у відомстві.

Вранці 7 лютого в Мукачеві сталася стрілянина, внаслідок якої поранення зазнали двоє місцевих жителів. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «замах на умисне вбивство двох осіб» і «незаконне поводження зі зброєю». Того ж дня на позачерговій сесії Мукачівської міськради депутати звернулися до керівництва країни надати невідкладну правоохоронну допомогу, а у МВС України повідомили, що в місті посилили заходи безпеки.