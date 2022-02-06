Пожежа знищила гуцульську хату XIX століття на території музею у Львові

Вогонь, який виник на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові, знищив ґражду – гуцульську хату XIX століття.

Повідомлення про займання надійшло рятувальникам після другої години ночі. На момент їхнього прибуття будинок був повністю охоплений полум’ям.

За попередньою інформацією, вогонь знищив 200 унікальних музейних експонатів.

«З’ясуємо всі деталі до кінця дня. На жаль, найгірше сталося, знищена повністю хата. Лише частина паркану залишилась. Будемо відновлювати, але все будемо узгоджувати. Зараз важливо з’ясувати всі обставини», ‒ розповів Радіо Свобода заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Працівники музею повідомили Радіо Свобода, що останній обхід охорони був о 23:30, нічого підозрілого співробітники не помітили.

Гуцульська хата – ґражда середини ХІХ століття була перевезена у львівський музей з села Криворівня Верховинського району Івано-Франківської області у 1970 році. Це був центральний експонат Гуцульщини у Музеї народної архітектури та побуту у Львові. При стіні цієї хати недавно почались будівельні роботи зі створення криївки УПА.