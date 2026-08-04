Музикант Михалок заочно засуджений у Білорусі до 4 років ув’язнення

Мінський міський суд 4 серпня засудив «соліста однієї з білоруських груп» до чотирьох років позбавлення волі. Як зазначає білоруська служба Радіо Свобода, з повідомлення прокуратури випливає, що йдеться про Сергія Михалка, лідера гуртів «Ляпіс Трубецькой» та Brutto.

Як пише прокуратура, музиканти в каналах та групах Brutto в соцмережах публікували «відеозаписи, що містять негативну оцінку президента Республіки Білорусь, висловлену в непристойній, зокрема ненормативній мовній формі». Михалка визнали винним у розпалюванні ворожнечі та образі президента (авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка).

Які саме висловлювання стали підставою для кримінального переслідування, в повідомленні не уточнюється. Торік білоруська влада визнала екстремістською пісню гурту «Ляпіс Трубецькой» «Не бути скотом», написану на вірші білоруського поета-класика Янки Купали.

Наприкінці липня правозахисний центр «Вясна» повідомив про початок заочного розгляду справи Михалка в суді. Реакції самого музиканта на вирок поки що немає.

Сергій Михалок – білоруський та український співак, лідер гурту Brutto, перед тим – один із засновників гурту «Ляпіс Трубецькой». З 2010 року він різко критикував білоруську владу, в тому числі у своїх піснях. З 2015 року Михалок, одна з найвідоміших пісень якого «Воїни світла» присвячена подіям Євромайдану, живе в Україні, де отримав посвідку на проживання, а 2020 року став заслуженим артистом.