У Сумах підняли прапор Білорусі на знак солідарності з протестувальниками

18 серпня на площі Незалежності у Сумах декілька десятків містян вийшли на акцію солідарності із білоруським народом у боротьбі проти авторитарного режиму.

Після промов зі словами підтримки білоруським протестувальникам, під пісні білоруського гурту Brutto організатори заходу підняли прапор Білорусі на флагштоці перед Сумською міською державною адміністрацією поряд із прапорами Сум та області.

За словами співорганізатора акції Андрія Букіна, організатори також сподіваються, що Сумська міська рада на своєму позачерговому засіданні 19 серпня ухвалить рішення на підтримку білоруських протестувальників.

Акції на підтримку білоруських протестувальників вже відбулися в інших українських містах, поміж них – Львів, Дніпро та Запоріжжя.

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У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Люди заявляють, що результати виборів, за якими Лукашенко отримав 80% голосів, а його головна конкурентка Світлана Тихановська – 10%, були сфальсифіковані.

Силовики вдавалися до насильства під час розгону демонстрантів, били їх, застосовували гумові кулі, кийки, водомети, сльозогінний газ. Загалом затримали кілька тисяч людей. Наразі під вартою лишаються 44 учасники протестів.