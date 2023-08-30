Очільник МВА розповів про «прильоти» навколо окупованого Токмака і ситуацію в місті

З просуванням Збройних сил України вглиб російської оборони на захопленій частині Запорізької області, ситуація в окупованих населених пунктах стає все більш напруженою, фіксуються влучення по боєприпасах російських військ, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» начальник міської військової адміністрації Токмака Олександр Чуб.

Він також зауважив, що російські військові продовжують прибувати до Токмака і заселяються до будинків місцевих жителів, незалежно від того, перебувають вони там чи ні. Ті, хто співпрацює з окупаційною владою, не можуть виїхати з міста, каже очільник військової адміністрації.

«Вони б уже, мабуть, з радістю виїхали, втекли б. Але вони (окупанти – ред.) їм не дозволяють. Є повідомлення, що самі військові вищі чини збирають речі й той, хто навіть привіз свою сім’ю, виселяються і покидають. Але це не масове явище. Мабуть, їм теж не дозволяють покидати Токмак. Ми чуємо і маємо повідомлення, що на околицях навколо Токмака є «прильоти». Чули, що більше чотирьох годин два дні тому детонував бойовий комплект їхній, це на півночі Токмака», – повідомив Чуб.

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Він назвав ситуацію напруженою: люди з навколишніх сіл на півночі міста, за словами посадовця, «покидають свої оселі, більше заселяються в Токмак або далі на південь».

«Поведінка російських солдатів дуже така нікчемна. Хоч і приїжджають наші селяни в місто, але людей містом ходить мало. Просто люди бояться виходити на вулицю. Може бути і теракт, і «прильоти», – пояснив він.

Токмак розташований на окупованій частині Запоріжжя

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.