Військові РФ більше не почуваються в безпеці в Енергодарі – мер міста

Міський голова окупованого Енергодара Запорізької області Дмитро Орлов стверджує, що російські військові вже не почуваються в безпеці в місті, як це було раніше. Про це він сказав в коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

«Фактично кожного дня чи кожного тижня є якісь події, які позначаються втратами окупантів, техніки військової, такі точкові відпрацювання наших Збройних сил України, нашого ГУР. Звичайно, що місцеві мешканці, які чекають деокупації, чекають ЗСУ, відчувають піднесений настрій, бо розуміють, що вони не одні й деокупація неминуча, незабаром окупанти вже покинуть місто і покинуть Запорізьку атомну станцію», – каже Орлов.

За його даними, кількість російських військових в місті не зменшується. Вони зараз розселяються переважно по приватних будинках та по квартирах, з яких місцеві жителі поїхали з міста через окупацію та небезпеку.

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Орлов також повідомив, що зараз окупанти блокують виїзд з міста, особливо тим, в кого немає російських паспортів.

З огляду на бойові дії й окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Раніше Орлов повідомляв, що в Енергодарі 28 серпня пролунав черговий вибух. В результаті операції місцевого руху опору, координованого Головним управлінням розвідки Міноборони України, вибух стався у місці розташування одного з підрозділів Росгвардії. Він зазначив, що жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.