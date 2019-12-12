Дати засідання керівництва МВФ про нову програму співпраці з Україною наразі немає – речник

Дати засідання керівництва Міжнародного валютного фонду про нову програму співпраці з Україною наразі немає, повідомив речник МВФ Джеррі Райс.

«Домовленість щодо програми МВФ для України є попередньою. Рішення про остаточне затвердження ще не внесено на розгляд правління МВФ. Коли воно буде внесено, залежатиме від того, чи Україна виконає попередні умови», – сказав Райс.

7 грудня президент України Володимир Зеленський та директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва провели телефонну розмову. Вони попередньо домовилися про нову трирічну програму співпраці на майже 5,5 мільярда гривень. Документ має бути затверджений керівництвом МВФ.

12 грудня голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що Київ може підписати нову програму з Міжнародним валютним фондом в першому кварталі 2020 року.

За його словами, «залишилися незначні технічні моменти». Серед них – ухвалення закону про неможливість повернення банків на ринок, якщо вони перебувають на стадії ліквідації у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, створення єдиних юросіб податкової та митної служби та доопрацювання законопроєкту про обіг земель сільськогосподарського призначення.