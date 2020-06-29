КМІС: 61% українців вважає, що зараз краще не співпрацювати з МВФ

61% українців вважає, що зараз краще не співпрацювати з Міжнародним валютним фондом, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології. У квітні таких громадян було 46%.

За співпрацю з МВФ виступає 24% респондентів (проти 32% у квітні).

Опитування проводили з 20 до 23 червня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% — для показників близьких до 25%, 1,4% — для показників близьких до 10%.

9 червня Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму співпраці з Україною на п’ять мільярдів доларів. Через три дні надійшов транш у розмірі 2,1 мільярда доларів.