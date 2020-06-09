МВС просить 2,5 млрд грн з «антикоронавірусного фонду» на доплати – StateWatch

Міністерство внутрішніх справ звернулося з офіційним листом до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання понад 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям і прикордонникам на час карантину. Відповідна інформація міститься у листі МВС, надісланому в кінці травня, повідомила організація StateWatch.

У зверненні МВС вказано, що «кошти у розмірі 2,5 мільярда гривень планується спрямувати на виплату доплати у розмірі до 50% заробітної плати військовослужбовцям Національної гвардії України та Державної прикордонної служби, особам рядового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, поліцейським, які забезпечують життєдіяльність населення», як це передбачено окремою урядовою постановою.

Також МВС попросило 171 мільйон гривень на доплати медичним й іншим працівникам, які надають допомогу хворим на COVID-19 у медичних закладах Міністерства внутрішніх справ.

Нещодавно, за даними StateWatch, Державне управління справами звернулося до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням виділити медичним закладам для високопосадовців додаткові 23,4 мільйона гривень на протидію поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Створення Фонду боротьби з коронавірусом в обсязі 64,7 млрд грн передбачають зміни до державного бюджету на 2020 рік.