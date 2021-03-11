МВС: із сайтом «Миротворець» не взаємодіємо, його дані не використовуємо

У Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що їхні структурні підрозділи не здійснюють підтримку роботи сайту «Миротворець». Про це повідомили в МВС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Інформаційні ресурси єдиної інформаційної системи МВС із даними центру «Миротворець» не інтегруються, взаємодія з центром «Миротворець» не здійснюється і його інформація у діяльності не використовується», – йдеться в повідомленні.

Таку відповідь МВС надало на запит Радіо Свобода про офіційну позицію міністерства щодо заклику Європарламенту заборонити діяльність сайту «Миротворець». Заклик міститься в резолюції Європарламенту щодо України від 11 лютого 2021 року.

«Європарламент закликає владу рішуче засудити та заборонити діяльність екстремістських груп і вебсайтів, таких як «Миротворець», які розпалюють напруженість у суспільстві та неправомірно використовують особисті дані сотень людей, включаючи журналістів, політиків і членів меншин», – йдеться в повідомленні.

Сайт «Миротворець» створений у 2014 році, позиціонує себе як інтернет-представництво Центру дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки громадян.

Центр є громадською організацією і відомий також збором даних про підозрюваних донбаських і кримських сепаратистів та іноземних громадян, що їх підтримують. Відповідну інформацію про цих осіб «Миротворець» публікує на своєму сайті в розділі «Чистилище».

У 2016 році посли держав «Групи семи» озвучили вимогу до Києва закрити сайт, коли на ньому були оприлюднені списки журналістів, у тому числі західних, які, виконуючи професійні обов’язки, змушені були отримувати акредитацію від підтримуваного Росією угруповання «ДНР». Під час ситуації з оприлюдненням даних журналістів сайт оголосив про своє закриття, але згодом вирішив відновити роботу.