Обстріли і атака дронами – у МВС повідомили про удар РФ по 8 населених пунктах

У Міністерстві внутрішніх справ заявляють, що цієї ночі під російський удар потрапили 8 населених пунктів України, було 19 обстрілів.



Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко в телеграмі, на Донеччині близько 22:00 російські військові атакували об’єкт інфраструктури – упродовж кількох годин підрозділи ДСНС ліквідували пожежу.



За його даними, упродовж ночі російські військові атакували Бериславський та Херсонський райони: по селах Тягинка, Придніпровське та Микільське було випущено 14 авіабомб – одна людина поранена. Також під обстріл потрапило село Кізомис.



У Сумській області вночі війська РФ з мінометів обстріляли населені пункти Зноб-Новгородське та Стара Гута у Шосткинському районі – пошкоджено приватний будинок, а Одещину атакували БПЛА – уламками збитого дрона пошкоджено складське приміщення, яке не функціонувало, додав Клименко.

Російські військові регулярно атакують регіони України з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.