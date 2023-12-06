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МВС: в Одесі обвалився аварійний будинок, без жертв

Причини руйнування будинку міністерство не уточнює
Причини руйнування будинку міністерство не уточнює

В центрі Одеси обвалився будинок, заявило Міністерство внутрішніх справ 6 грудня.

Йдеться про будинок на вулиці Базарній. Зруйнований третій під’їзд аварійного житлового будинку з першого по третій поверхи.

«Надзвичайники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили підвальне приміщення на наявність людей. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявили», – йдеться в повідомленні.

Причини руйнування будинку міністерство не уточнює.

Одеська міська та обласна влада не коментували обвал будинку.

Снігова буря накрила Одесу: засніжені вулиці міста після негоди (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Снігова буря накрила Одесу: засніжені вулиці міста після негоди (фотогалерея)

Хуртовина накрила Одесу та область 26 листопада. Внаслідок негоди у місті впала 100-метрова труба однієї з котелень, в результаті понад 120 тисяч людей залишились без опалення. Також влада заявила, що була обірвана контактна мережа, через що було припинено рух більшості тролейбусів і трамваїв. 

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