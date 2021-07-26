У МВС розповіли про чисельність штату апарату міністерства

Станом на липень 2021 року в апараті Міністерства внутрішніх справ України працює 937 людей. Про це повідомили в МВС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 22 липня 2021 року фактична чисельність апарату Міністерства внутрішніх справ України становила 937 осіб», – мовиться в повідомленні.

У МВС додали, що інформація щодо скорочення чи розширення штату державного органу відсутня.

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

До того Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, від лютого 2014-го.