Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У МВС розповіли про чисельність штату апарату міністерства

У МВС додали, що інформація щодо скорочення чи розширення штату держоргану відсутня

Станом на липень 2021 року в апараті Міністерства внутрішніх справ України працює 937 людей. Про це повідомили в МВС у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Станом на 22 липня 2021 року фактична чисельність апарату Міністерства внутрішніх справ України становила 937 осіб», – мовиться в повідомленні.

У МВС додали, що інформація щодо скорочення чи розширення штату державного органу відсутня.

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

До того Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, від лютого 2014-го.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG