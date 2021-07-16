Зеленський увів Монастирського до складу РНБО замість Авакова

Президент України Володимир Зеленський замінив ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова на чинного Дениса Монастирського у складі Ради національної безпеки. Такий указ оприлюднив Офіс президента 16 липня.

Указ передбачає відповідні зміни в попередньому указі від 15 грудня 2014 року про формування РНБО. За Конституцією, голова МВС входить до цього органу за посадою.

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«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — Міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Арсена Авакова», – йдеться в документі.

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Раніше цього тижня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, від лютого 2014-го.

Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ «Лігал Консалтинг».

У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС. Також Монастирський працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко.