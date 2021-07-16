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Зеленський увів Монастирського до складу РНБО замість Авакова

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ

Президент України Володимир Зеленський замінив ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова на чинного Дениса Монастирського у складі Ради національної безпеки. Такий указ оприлюднив Офіс президента 16 липня.

Указ передбачає відповідні зміни в попередньому указі від 15 грудня 2014 року про формування РНБО. За Конституцією, голова МВС входить до цього органу за посадою.

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«Увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України Монастирського Дениса Анатолійовича — Міністра внутрішніх справ України; вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Арсена Авакова», – йдеться в документі.

Верховна Рада України 16 липня проголосувала за призначення депутата парламенту Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

Раніше цього тижня Верховна Рада відправила у відставку Арсена Авакова, який був міністром внутрішніх справ понад сім років, від лютого 2014-го.

Монастирському 41 рік. Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права. Кандидат юридичних наук. Викладав в цьому ж навчальному закладі, очолював відділ з питань законотворчості і наукових експертиз. Працював юристом у компаніях Hillmont Partners, Global Ties KC, ТОВ «Лігал Консалтинг».

У Верховній Раді 8-го скликання Монастирський був помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата Антона Геращенка, теперішнього заступника голови МВС. Також Монастирський працював експертом з питань реформування правоохоронної та судової систем в аналітичному центрі «Український інститут майбутнього», одним із засновників якого є Геращенко.

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